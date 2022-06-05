Голосование за поднятие возрастного ценза в фигурном катании состоится на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) 7 июня, сообщает «Матч ТВ». По данным источника, речь идёт о поэтапном повышении ценза с 15 лет до 17. Данное предложение выдвинул совет ISU, теперь его рассмотрит конгресс.

Источник отмечает, что большинство федераций склоняется к повышению возрастного ценза.

Конгресс ISU стартует в таиландском Пхукете 6 июня. На нём, несмотря на санкции, будут присутствовать представители России.