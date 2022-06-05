Петербургский «Зенит» стал победителем Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22. В решающем седьмом матче петербуржцы на выезде вырвали победу у ЦСКА — 81:75.

«Зенит» выигрывал к большому перерыву 44:42, но в третьей четверти армейцы вырвались вперёд — 62:56. Однако в заключительной десятиминутке подопечные Хавьера Паскуаля всё же вырвали победу и выиграли серию 4-3 (59:83, 73:82, 93:79, 110:111, 97:95, 82:63, 81:75). Примечательно, что после четырёх встреч Петербург уступал 1-3, но смог выиграть три встречи подряд.

Самым результативным баскетболистом встречи стал зенитовец Джордан Мики, набравший 19 очков. У Джордана Лойда 17 очков, у Александра Пойтресса — 13, у Билли Бэрона — 10.

У ЦСКА Каспер Уэйр отметился 17 очками, Никола Милутинов сделал «дабл-дабл» (16 очков + 17 передач), Уилл Клайберн и Алексей Швед набрали по 13 баллов.

«Зенит» впервые в своей истории завоевал трофей. До этого петербуржцы четыре раза брали бронзу за предыдущие пять сезонов. ЦСКА выигрывал 11 предыдущих розыгрышей Единой лиги ВТБ из 12, включая промотурнир в 2008 году.