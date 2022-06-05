Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции-2022. В финальном матче 36-летний испанец победил Каспера Рууда из Норвегии — 6:3, 6:3, 6:0.

Матч длился всего 2 часа 18 минут. 36-летний Надаль проиграл одну свою подачу и взял восемь у соперника. Также на его счету один эйс, в то время, как Рууд не сделал ни одного. Надаль допустил три двойных ошибки против одной у соперника.

Надаль в 14-й раз играл в финале «Ролан Гаррос» и во всех случаях одержал победы. Ранее он выигрывал турнир с 2005 по 2008, с 2010 по 2014 и с 2017 по 2020 год. Таким образом, за последние 18 лет победителем «Ролан Гаррос» лишь три раза становился не Надаль.

За всю историю турнира Надаль — абсолютный его рекордсмен. В начале XX века Макс Декюжи выигрывал восемь раз национальный чемпионат Франции, а в Открытую эру вторым по числу побед идёт Бьорн Борг — швед побеждал на «Ролан Гаррос» шесть раз. В Открытую эру больше никто не выигрывал трофей больше трёх раз.