Сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022 — 0:1. Единственный мяч на 34-й минуте в свои ворота провёл капитан украинцев Андрей Ярмоленко.

Команды играли в следующих составах:

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс (Норригтон-Дэвис, 90+3), Ампаду, Рэмси, Аллен, Джеймс (Джонсон, 71), Мур, Бэйл (Уилсон, 83).

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 70), Ярмоленко, Малиновский (Шапаренко, 70), Зинченко, Цыганков (Мудрик, 77), Яремчук (Довбик, 77).

Игра должна была состояться ещё в марте, но была перенесена из-за ситуации в Украине.

Ранее в стыковых матчах на ЧМ-2022 пробились Польша и Португалия. В групповом раунде путёвки в финальную стадию себе обеспечили Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия и Германия.

Уэльс во второй раз в истории попадает на чемпионат мира. В 1958 году валлийцы дошли до четвертьфинала турнира.

Уэльс стал 30-м участником финального раунда ЧМ-2022. Ещё две команды определятся по итогам межконтинентальных стыковых игр. 7 июня ОАЭ и Австралия в очном матче выявят участника межконтинентального матча от Азии. 13 июня эта команда встретится с Перу, а 14 июня сыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.