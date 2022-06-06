Стали известны 30 из 32 участников финальной стадии чемпионата мира-2022 по футболу. Тридцатой командой накануне, 5 июня, стал Уэльс, который выиграл в финале стыковых матчей у Украины – 1:0.

Вспоминаем, кто уже попал на чемпионат мира-2022 и какие группы на нём сформированы.

Европа

Вышли напрямую: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия.

Победители десяти групп получили прямые путёвки на ЧМ-2022. Швейцария, Франция, Бельгия и Англия прошли отборочный цикл без единого поражения, а Дания и Германия показали лучшие результаты, набрав 27 очков из 30 возможных.

Франция, Испания и Англия чаще других попадали на чемпионаты мира: для них это уже 16-е участие.

Хорватия заняла первое место в группе, обойдя Россию. В заключительном туре россияне играли с хорватами устраивавшую ничью 0:0, но из-за автогола Фёдора Кудряшова в конце встречи уступили 0:1.

Вышли через стыки: Польша, Португалия, Уэльс

Поляки в полуфинале стыковых матчей должны были играть с Россией, но наша команда была исключена из отбора в связи с ситуацией в Украине. Из-за этого же матчи украинцев были перенесены с марта на июнь. Жовто-блакитные сперва одолели Шотландию 3:1, а затем в финале квалификации проиграли Уэльсу 0:1. Примечательно, что через сито отбора не пробились чемпионы Европы сборная Италии. В группе команда уступила первое место Швейцарии, а в полуфинале стыков сенсационно проиграла дома Северной Македонии 0:1.

Южная Америка

Вышли напрямую: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.

Бразильцы и аргентинцы без особых проблем прошли отборочный цикл, не потерпев ни одного поражения и пропустив в 17 играх всего 5 и 8 мячей соответственно. Выйти на ЧМ-2022 им не помешал даже сорванный очный поединок. Игра 5 сентября была прервана после шести минут: на поле появились сотрудники правопорядка, заявившие, что аргентинские футболисты незаконно прибыли в страну в обход коронавирусных мер. Их матч ещё не был переигран, но его результат уже ни на что не повлияет.

Вместе с Бразилией и Аргентиной на ЧМ-2022 пробились Уругвай и Эквадор. Бразилия остаётся единственной командой, участвовавшей во всех чемпионатах мира. Турнир в Катаре станет для неё 22-м.

Могут выйти: Перу

Сборная Перу заняла в отборочном цикле пятое место и попала в межконтинентальные стыковые матчи. Их соперником станет одна из двух азиатских команд (о них ниже). Встреча пройдёт в Катаре 13 июня.

Азия

Хозяева: Катар

Катар получил право проведения чемпионата мира по итогам голосования 2 декабря 2010 года. Тогда же Россия была выбрана хозяином чемпионата мира-2018. Для Катара это будет дебют на чемпионате мира. Он стал единственным участником турнира, который ещё ни разу не играл в финальной стадии турнира.

СМИ сообщали, что право проведения ЧМ катарцы получили благодаря коррупции, но достаточных доказательств этого предоставить не удалось. Из-за жары в арабской стране чемпионат мира впервые пройдёт не летом, а зимой.

Вышли напрямую: Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Япония

Азиатский отбор традиционно проходит по сложной многоступенчатой схеме, но сюрпризы он преподносит редко. Вот и в этот раз на ЧМ пробились завсегдатаи последних десятилетий. В атаке сборной Ирана играет бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, который этим летом ушёл в «Байер».

Могут выйти: Австралия, ОАЭ

Из-за коронавирусных переносов азиатский отбор ЧМ в этот раз проходит очень поздно. Завтра занявшие третьи места в группе Австралия и ОАЭ разыграют путёвку в межконтинентальные стыковые матчи. Триумфатор игры встретится в решающем поединке с Перу. Австралийцы уже пять раз ездили на ЧМ, включая четыре последних розыгрыша, когда команда переехала из Океании в Азию. ОАЭ участвовали в ЧМ лишь в 1990 году, когда стали худшими из 24 команд.

Африка

Вышли: Гана, Сенегал, Тунис, Марокко, Камерун

В Африке квалификация ЧМ также проходит в несколько этапов. В предыдущие розыгрыши финальный этап проходил в формате группового раунда. На этот раз было решено разыграть пять путёвок в «стыках».

В результате Сенегал обыграл Египет (1:0, 0:1 пенальти 3:1), Камерун – Алжир (0:1, 2:1 д.в.), Гана – Нигерию (0:0, 1:1), Марокко – ДР Конго (1:1, 4:1), а Тунис – Мали (1:0, 0:0). Камерунцы едут на чемпионат мира уже в восьмой раз.

КОНКАКАФ

Вышли напрямую: Канада, Мексика, США

Выходу Мексики и США никто не был удивлён – эти сборные в последние десятилетия почти всегда попадают на ЧМ. Лишь в 2018 году американцы сенсационно не пробились на ЧМ в России.

А вот попадание Канады на чемпионат мира, да ещё и с первого места, стало сенсацией. До этого канадская сборная лишь раз играла на ЧМ в 1986 году, и то стала последней среди всех 24 участников.

Отметим, что Канада, Мексика и США в 2026 году станут хозяевами чемпионата мира, так что поездка в Катар станет для них репетицией перед домашним мундиалем.

Могут выйти: Коста-Рика

Костариканцы заняли в финальной группе четвёртое место и 14 июня сыграют в межконтинентальных стыках с Новой Зеландией. Игра пройдёт в Катаре.

Океания

Могут выйти: Новая Зеландия

После перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию, у Новой Зеландии просто не осталось соперников в своём регионе. Все пять матчей отбора новозеландцы выиграли с общим счётом 18:1 (включая 5:0 с Соломоновыми Островами в финале).

В межконтинентальных стыках Новая Зеландия встретится с Коста-Рикой.

Группы ЧМ-2022

Группы чемпионата мира-2022 выглядят следующим образом:

Группа А. Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B. Англия, Иран, США, Уэльс

Группа C. Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D. Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис

Группа E. Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа F. Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G. Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H. Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея