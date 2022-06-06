Стали известны 30 из 32 участников финальной стадии чемпионата мира-2022 по футболу. Тридцатой командой накануне, 5 июня, стал Уэльс, который выиграл в финале стыковых матчей у Украины – 1:0.
Вспоминаем, кто уже попал на чемпионат мира-2022 и какие группы на нём сформированы.
Европа
Вышли напрямую: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия.
Победители десяти групп получили прямые путёвки на ЧМ-2022. Швейцария, Франция, Бельгия и Англия прошли отборочный цикл без единого поражения, а Дания и Германия показали лучшие результаты, набрав 27 очков из 30 возможных.
Франция, Испания и Англия чаще других попадали на чемпионаты мира: для них это уже 16-е участие.
Хорватия заняла первое место в группе, обойдя Россию. В заключительном туре россияне играли с хорватами устраивавшую ничью 0:0, но из-за автогола Фёдора Кудряшова в конце встречи уступили 0:1.
Вышли через стыки: Польша, Португалия, Уэльс
Поляки в полуфинале стыковых матчей должны были играть с Россией, но наша команда была исключена из отбора в связи с ситуацией в Украине. Из-за этого же матчи украинцев были перенесены с марта на июнь. Жовто-блакитные сперва одолели Шотландию 3:1, а затем в финале квалификации проиграли Уэльсу 0:1. Примечательно, что через сито отбора не пробились чемпионы Европы сборная Италии. В группе команда уступила первое место Швейцарии, а в полуфинале стыков сенсационно проиграла дома Северной Македонии 0:1.
Южная Америка
Вышли напрямую: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.
Бразильцы и аргентинцы без особых проблем прошли отборочный цикл, не потерпев ни одного поражения и пропустив в 17 играх всего 5 и 8 мячей соответственно. Выйти на ЧМ-2022 им не помешал даже сорванный очный поединок. Игра 5 сентября была прервана после шести минут: на поле появились сотрудники правопорядка, заявившие, что аргентинские футболисты незаконно прибыли в страну в обход коронавирусных мер. Их матч ещё не был переигран, но его результат уже ни на что не повлияет.
Вместе с Бразилией и Аргентиной на ЧМ-2022 пробились Уругвай и Эквадор. Бразилия остаётся единственной командой, участвовавшей во всех чемпионатах мира. Турнир в Катаре станет для неё 22-м.
Могут выйти: Перу
Сборная Перу заняла в отборочном цикле пятое место и попала в межконтинентальные стыковые матчи. Их соперником станет одна из двух азиатских команд (о них ниже). Встреча пройдёт в Катаре 13 июня.
Азия
Хозяева: Катар
Катар получил право проведения чемпионата мира по итогам голосования 2 декабря 2010 года. Тогда же Россия была выбрана хозяином чемпионата мира-2018. Для Катара это будет дебют на чемпионате мира. Он стал единственным участником турнира, который ещё ни разу не играл в финальной стадии турнира.
СМИ сообщали, что право проведения ЧМ катарцы получили благодаря коррупции, но достаточных доказательств этого предоставить не удалось. Из-за жары в арабской стране чемпионат мира впервые пройдёт не летом, а зимой.
Вышли напрямую: Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Япония
Азиатский отбор традиционно проходит по сложной многоступенчатой схеме, но сюрпризы он преподносит редко. Вот и в этот раз на ЧМ пробились завсегдатаи последних десятилетий. В атаке сборной Ирана играет бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, который этим летом ушёл в «Байер».
Могут выйти: Австралия, ОАЭ
Из-за коронавирусных переносов азиатский отбор ЧМ в этот раз проходит очень поздно. Завтра занявшие третьи места в группе Австралия и ОАЭ разыграют путёвку в межконтинентальные стыковые матчи. Триумфатор игры встретится в решающем поединке с Перу. Австралийцы уже пять раз ездили на ЧМ, включая четыре последних розыгрыша, когда команда переехала из Океании в Азию. ОАЭ участвовали в ЧМ лишь в 1990 году, когда стали худшими из 24 команд.
Африка
Вышли: Гана, Сенегал, Тунис, Марокко, Камерун
В Африке квалификация ЧМ также проходит в несколько этапов. В предыдущие розыгрыши финальный этап проходил в формате группового раунда. На этот раз было решено разыграть пять путёвок в «стыках».
В результате Сенегал обыграл Египет (1:0, 0:1 пенальти 3:1), Камерун – Алжир (0:1, 2:1 д.в.), Гана – Нигерию (0:0, 1:1), Марокко – ДР Конго (1:1, 4:1), а Тунис – Мали (1:0, 0:0). Камерунцы едут на чемпионат мира уже в восьмой раз.
КОНКАКАФ
Вышли напрямую: Канада, Мексика, США
Выходу Мексики и США никто не был удивлён – эти сборные в последние десятилетия почти всегда попадают на ЧМ. Лишь в 2018 году американцы сенсационно не пробились на ЧМ в России.
А вот попадание Канады на чемпионат мира, да ещё и с первого места, стало сенсацией. До этого канадская сборная лишь раз играла на ЧМ в 1986 году, и то стала последней среди всех 24 участников.
Отметим, что Канада, Мексика и США в 2026 году станут хозяевами чемпионата мира, так что поездка в Катар станет для них репетицией перед домашним мундиалем.
Могут выйти: Коста-Рика
Костариканцы заняли в финальной группе четвёртое место и 14 июня сыграют в межконтинентальных стыках с Новой Зеландией. Игра пройдёт в Катаре.
Океания
Могут выйти: Новая Зеландия
После перехода Австралии в Азиатскую конфедерацию, у Новой Зеландии просто не осталось соперников в своём регионе. Все пять матчей отбора новозеландцы выиграли с общим счётом 18:1 (включая 5:0 с Соломоновыми Островами в финале).
В межконтинентальных стыках Новая Зеландия встретится с Коста-Рикой.
Группы ЧМ-2022
Группы чемпионата мира-2022 выглядят следующим образом:
Группа А. Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B. Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C. Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D. Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис
Группа E. Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F. Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G. Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H. Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея