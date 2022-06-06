Октябрьский суд города Уфы взыскал с владельца «Спартака» Леонида Федуна 89 миллионов рублей в пользу бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова. Юрист красно-белых Елена Чачуа уточнила, что деньги должен выплатить именно Федун.

«Он взыскал 89 миллионов рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 миллион евро, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей», — цитирует ТАСС Чачуа.

По её словам, суд не стал взыскивать проценты, предусмотренные за невыплату зарплаты.

Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфе».