Фанаты баскетбольного «Зенита» встретили команду после выигрыша Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22. В финальной серии сине-бело-голубые взяли верх над ЦСКА со счётом 4-3.

Как сообщает «Петербургский дневник», в аэропорту Пулково собралось около 200 человек, тепло встретивших игроков и тренеров команды. Особенно громкую овацию фанаты устроили наставнику петербуржцев Хавьеру Паскуалю.

«Зенит» впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ. До этого турнир 11 раз из 12 выигрывал ЦСКА (включая проморозыгрыш в 2008 году). В 2011 году трофей взяли «Химки».