Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью пресс-службе клуба заявил, что клуб недосчитался 13 очков из-за ошибочных судейских решений в сезоне-2021/22. Красно-белые заняли десятое место в чемпионате и выиграли Кубок страны.

«Со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений, — сказал Федун. — Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки. Такова судьба «Спартака».

Десятое место стало повторением худшего результата «Спартака» в российской истории — ранее они также финишировали десятыми в сезоне-2003.

«В 2003 году, когда я пришел и стал акционером «Спартака», мы выиграли Кубок. Спустя 19 лет очень хотелось снова подержать его в руках. У меня теперь «большой шлем» – есть чемпионство, Кубок и Суперкубок», — добавил Федун.