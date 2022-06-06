Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался от комментариев по поводу высказываний владельца «Спартака» Леонида Федуна. Федун заявил, что его клуб недосчитался 13 очков в чемпионате России-2021/22, а весь турнир «зациклен на чемпионство одной команды».

«Я воздержусь от комментирования высказываний уважаемого Леонида Арнольдовича и его супруги», — приводит «Спорт-Экспресс» Медведева.

«Зенит» в сезоне-2021/22 четвёртый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял десятое место, повторив худший результат в истории.