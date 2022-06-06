Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова принимает участие в тренировочном сборе группы Этери Тутберидзе. Фигуристка опубликовала видео со сборов и перекинулась парой слов с другой спортсменкой Дарьей Усачевой.

«Начало положено», — сказала Загитова в ролике, опубликованном в телеграм-канале.

Алина Загитова — победительница Олимпиады-2018, чемпионка мира, Европы, России и победительница финала Гран-при. В конце 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор на лёд не возвращалась, не объявляя о завершении выступлений.

Сейчас Загитова получает высшее образование и ведёт шоу «Ледниковый период».