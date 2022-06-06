Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл все допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые были открыты на основе данных Московской антидопинговой лаборатории (база LIMS).

Напомним, что передача базы данных LIMS за 2012-2015 год была одним из условий восстановлений в правах Российского антидопингового агентства.

По словам юриста ISU Михаэля Гайстлингера, по каждому делу ISU провёл расследование. Все дела, кроме одного, были закрыты. Это единственное дело было перенаправлено в РУСАДА.

Напомним, что в юрисдикции ISU находятся конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек.