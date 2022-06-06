Сборная Украины не смогла пробиться в финальный раунд чемпионата мира-2022. В финале стыковых матчей подопечные Александра Петракова уступили Уэльсу 0:1 из-за автогола Андрея Ярмоленко.

Сборная Украины не выходит на ЧМ четвёртый раз подряд и в пятый раз из пяти проигрывает в стыках.

1994 год: не допущена до участия в отборе

1998 год: второе место в группе, отставание 2 очка от Германии. Поражение в стыковых матчах от Хорватии (0:2, 1:1).

2002 год: второе место в группе, отставание 4 очка от Польши. Поражение в стыковых матчах от Германии (1:1, 1:4).

2006 год: первое место в группе, выход на ЧМ

2010 год: второе место в группе, отставание 6 очков от Англии. Поражение в стыковых матчах от Греции (0:0, 0:1).

2014 год: второе место в группе, отставание 1 очко от Англии. Поражение в стыковых матчах от Франции (2:0, 0:3).

2018 год: третье место в группе, отставание 5 очков от Исландии и 3 — от Хорватии

2022 год: второе место в группе, отставание 6 очков от Франции. Победа в полуфинале «стыков» над Шотландией (3:1), поражение в финале от Уэльса (0:1)

Единственный раз Украина играла в финальном этапе чемпионата мира в 2006 году. Тогда украинцы дошли до 1/4 финала.