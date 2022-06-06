Депутаты КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов внесли в Госдуму РФ законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Они считают, что данный документ создан для того, чтобы власти ограничивали «нелояльным гражданам» доступ на спортивные соревнования по ряду размытых критериев.

По мнению депутатов, отмена Fan ID позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 миллиона рублей, которые можно будет расходовать на развитие массового спорта.

Однако, по данным «РИА Новости», Госдума не поддержала данный законопроект.

Паспорт болельщика начинает официально действовать на спортивных состязаниях с 1 июня.