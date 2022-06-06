Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА. Об этом заявил журналист Иван Карпов в Телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что Федотовым интересуется московское «Динамо», а сам специалист не исключал, что возглавит «Спартак».

Владимиру Федотову 55 лет. Он возглавил «Сочи» в конце 2019 года. В прошлом сезоне южане заняли пятое место и впервые в истории пробились в еврокубки, а в нынешнем завоевали серебро РПЛ, отстав в таблице только от «Зенита».

Ранее в карьере Федотова были «Урал», «Металлург-Кузбасс», «Синара» и «Оренбург».

ЦСКА в сезоне-2021/22 занял пятое место в таблице. Командой руководил Алексей Березуцкий. По данным СМИ, он может покинуть клуб этим летом.