Сборные Хорватии и Франции сыграли вничью в матче второго тура Лиги наций-2022/23 — 1:1.

Счёт открыли действующие чемпионы мира: на 52-й минуте отличился Адриен Рабио. На 83-й Андрей Крамарич спас хорватов от поражения, реализовав пенальти.

На счету обеих команд стало по одному очку и они занимают два последних места в группе 1 Лиги А.

В другой встрече играли лидеры группы Австрия и Дания. Игра была задержана из-за проблем с освещением на стадионе. Датчане победили 2:1. Счёт открыл скандинавский хавбек Пьер Хейбьерг на 28-й минуте. На 67-й Ксавер Шлагер забил ответный мяч, а на 84-й Йенс Страйгер-Ларсен принёс Дании победу.

После двух туров датчане идут первыми в группе с 6 очками. У Австрии 3 очка и второе место.