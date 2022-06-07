Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опровергла информацию о желании переехать работать в США. Журналист Дэйв Лиз заявил, что специалист хотела бы работать в Америке, но не может сделать это из-за большого количества подопечных.

По словам Лиза, у Тутберидзе слишком много фигуристов, и она не может взять всех с собой.

Тренер в сториз соцсети выложила скриншот новости и подписала её: «Очередной фейк».

Тутберидзе уже жила и работала в США с 1994 по 1998 год, но в конце девяностых вернулась в Россию.

Ранее Дэйв Лиз сообщил, что дочка Тутберидзе Диана Дэвис намерена выступать за сборную США, но и эту информацию фигуристка опровергла.