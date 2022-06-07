Россиянин Александр Лакерник покинет свой пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU). Причиной станет возраст чиновника. Сейчас Лакернику 77 лет, возрастной порог для избрания составляет 75 лет.

Примечательно, что на конгрессе ISU Латвия, Литва и Эстония выдвинули предложение об увеличении допустимого возраста избрания до 80 лет, что позволило бы Лакернику остаться на своем посту. Однако против данного предложения проголосовали 77 членов конгресса. «За» были только 38, ещё трое воздержались.

Лакерник занимает пост вице-президента ISU с 2016 года.