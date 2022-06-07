Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял предложение ужесточить процедуру смены спортивного гражданства. С данным предложением выступила Федерация фигурного катания России (ФФККР).

Напомним, что Россия была отстранена от участия в международных стартах ISU на следующий сезон.

«Россию представляет немало фигуристов, и мы понимаем, что происходит, однако спортивные федерации не вправе диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда им перебираться», — цитирует «Чемпионат гендиректора ISU Фреди Шмида.