Гендиректор «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу решения повысить возрастной ценз в фигурном катании. Напомним, что сегодня конгресс ISU принял решение повысить нижний порог участия в международных стартах до 16 лет в сезоне-2023/24 и до 17 лет — в сезоне-2024/25.

«Это направлено против нас и против естественности природы. Потому что идет омоложение, и мы понимаем, что молодежь сейчас другая. У них более совершенные физические данные, глупо идти против природы. Если спортсмен талантливый, то зачем вставлять ему палки в колеса? Смысл спорта – в достижениях высокого результата. Наоборот, надо договариваться об уменьшении ценза!» — цитирует «Матч ТВ» Лайшева.