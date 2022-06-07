«Фиорентина» ведёт переговоры о досрочном расторжении контракта с Александром Кокориным, сообщает журналист Николо Скира в соцсети. Экс-форвард сборной России имеет соглашение ещё на два года, до конца сезона-2023/24.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, заключив контракт на 3,5 сезона. Однако он не смог пробиться в основной состав «фиалок», проведя за полтора года лишь 11 матчей. Форвард один раз вышел в стартовом составе и в общей сложности наиграл всего 216 минут, не отметившись результативными действиями.

С января 2016 по сентябрь 2018 года Кокорин выступал за «Зенит», отметившись 34 голами в 92 матчах. Осенью 2018 года форвард был арестован за участие в двух драках в центре Москвы и после выхода на свободу уже не играл за петербуржцев в официальных матчах.