Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает El Desmarque. Источник отмечает, что колумбийский хавбек привлёк тренеров севильцев во время февральских матчей клубов в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» проиграл «Бетису» по сумме двух матчей — 0:0, 2:3.

«Зенит» оценивает Барриоса в 20 миллионов евро, но «Бетис» рассчитывает сбить сумму, поскольку российский клуб не сыграет в следующем сезоне в еврокубках из-за санкций.

При этом «Бетис» начнёт переговоры только в случае, если Гвидо Родригес покинет команду.

Барриосу 28 лет, он выступает на позиции опорного хавбека, но в прошлом сезоне играл и в центре обороны.

В составе «Зенита» Барриос играет с февраля 2019 года. В минувшем сезоне он провёл во всех турнирах 37 матчей и отдал один голевой пас.