Российская фигуристка Алёна Косторная поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз в фигурном катании. Напомним, что конгресс ISU проголосовал за поэтапное повышение возраста в международных стартах. В следующем сезоне он останется на отметке в 15 лет, в сезоне-2023/24 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 будет составлять 17 лет.

«Считаю, что решение о повышении минимального возраста правильное. Все-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые со взрослыми, — цитирует ТАСС Косторную. — Но в нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье, многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы. Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения».

Сейчас Косторной 18 лет. В 2020 году она выиграла чемпионат Европы в возрасте 16 лет.