Бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал свою статью о влиянии триметазидина на спортсменов. По его словам, работа не связана с делом фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы делали обзор не ради Камилы, а из научного интереса, — цитирует «Матч ТВ» Безуглова. — Среди авторов специалисты, живущие в России, Англии, Польше и США, что лишний раз свидетельствует об объективности исследования. Наша работа имеет первый уровень доказательности, есть такое понятие в медицине. Воспользуются ей адвокаты Валиевой или нет — им решать».

В статье говорится о том, что нет научных доказательств пользы триметазидина, а его влияние на несовершеннолетних не было изучено.

Авторами публикации названы бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, врач олимпийской сборной Андрей Жолинский, а также Антон Еманов, Райланд Морганс, Мария Шошорина, Артемий Лазарев и Олег Талибов.

Напомним, что именно триметазидин был обнаружен в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.