Сегодня, 7 июня, состоялся первый полноценный день конгресса Международного союза конькобежцев. Накануне состоялось его торжественное открытие, а также прошли первые семинары, а сегодня были приняты первые важные решения. Рассказываем о главных решениях ISU.

1) Повышение возраста

Пожалуй, главное решение конгресса. О нём говорили уже давно, сегодня повышение возрастного ценза увеличено официально.

В следующем сезоне нижняя планка участия во взрослых международных соревнованиях останется на отметке в 15 лет. Напомним, что речь идёт о достижении 15-летнего возраста к началу сезона, то есть к 1 июля. Если спортсмену исполнилось 15 уже 2 июля, весь следующий международный сезон он катает в юниорах.

В сезоне-2023/24 планка будет повышена до 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 будет составлять 17 лет.

Пока непонятно, будет ли в России повышен возрастной ценз для участия во внутренних турнирах. Сейчас в чемпионате России могут участвовать фигуристы, которым на начало сезона 1 июля исполнилось 14 лет.

Напомним, что ISU подчиняются не только фигурное катание, но и шорт-трек и конькобежный спорт – для них будут действовать те же правила. Однако все понимают, что наибольшее влияние новое правило окажет на фигурку и в первую очередь – на россиянок, которые в последние годы добиваются лучших результатов как раз в 15-17 лет (за редким исключением).

Обсуждение данного решения вызвало бурную дискуссию, поэтому мы посвятим в ближайшее время отдельную заметку спорам вокруг возрастного ценза.

2) Отстранение России

Чуда не произошло. В начале июня стало известно, что российские представители будут допущены на заседание конгресса ISU, и некоторые оптимисты увидели в этом хороший знак: а вдруг с россиян снимут бан? Нет, ISU продлил отстранение спортсменов из России и Беларуси на сезон-2022/23. Таким образом, наши фигуристы как минимум до следующего года смогут выступать только на внутренних турнирах.

Дисквалификация была наложена в феврале в связи с ситуацией в Украине. Из-за неё Россия, в частности, пропустила чемпионат мира по фигурному катанию-2022.

Отстранение России от международных стартов даже на один ЧМ – это катастрофа для нашего спорта. Причины этого мы объясняли в отдельной статье, можете ознакомиться с ней по ссылке.

https://nvsport.ru/274567-propusk-chm-2022-katastrofa-dlya-rossijskih-figuristov-na-gody-vperyod-i-vot-pochemu/

Теперь наших фигуристов мы не увидим на чемпионатах мира как минимум до 2024 года, и это ещё хуже.

Помимо этого, дисквалификация распространяется и на официальных представителей России и Беларуси. Кроме того, наши страны не смогут принимать соревнований под эгидой ISU.

3) Александр Лакерник уходит

Российский вице-президент ISU Александр Лакерник покинет свой пост. Однако это не связано с ситуацией в Украине и санкциями. Причиной стал возраст чиновника. По нынешним правилам переизбираться в руководство союза можно до 75 лет. Лакернику сейчас уже 77, так что на выборах он не сможет выставить свою кандидатуру.

Примечательно, что три страны – Латвия, Литва и Эстония – выступили с предложением повысить верхний порог до 80 лет, но в ISU проголосовали против. Так страны Балтии едва не оказали помощь России.

4) Процедура смены гражданства не будет усложнена

Не была поддержана и инициатива, которую выдвинула российская сторона. ФФККР предлагала усложнить процедуру смены спортивного гражданства. По предложению России, спортсмены должны были бы получить официальное одобрение от национальной федерации и отбыть один год «карантина».

Цели России понятны: фигуристы, лишённые международных соревнований (а значит и заработков), могут начать менять спортивное гражданство. Первые «ласточки» уже полетели, но пока что топовых среди них нет. Однако в СМИ уже ходят разговоры об уходе в сборную США вице-чемпионки России в танцах на льду – дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис. Хотя сама Диана информацию успела опровергнуть.

Что ещё будут решать?

Конгресс ISU продлится до 10 июня. Главным решением станут выборы президента организации. Нынешний глава союза Ян Дейкема покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста.

На пост президента претендуют серб Слободан Делич, южнокореец Ким Чжэ Юл, финка Сюзанна Рахамо и американка Патрисия Сент-Питер.

Кроме того, будут избраны вице-президенты и другие руководители ISU.

Также будет решаться вопрос об отдельном квалификационном турнире к Олимпийским играм, квалификационном раунде на чемпионатах мира, р азделение судейской бригады в фигурном катании на техническую и компонентную, у меньшение критериев оценки за компоненты с 5 до 3 и другие вопросы.