«Зенит» получил возможность построить ещё один спортивно-зрелищный центр в Санкт-Петербурге, сообщает «Петербургский дневник». Разрешение клубу выписал городской Госстройнадзор.

Речь идёт о строительстве арены в Калининском районе города на улице Верности.

Уже известен план проекта: это будет крытое футбольное поле размером 102×64 метра. Рядом с ним появится трехэтажное здание, где будут находиться тренажерные залы, раздевалки и медицинский блок академии клуба.

Разрешение на строительство действует до 31 декабря 2023 года.