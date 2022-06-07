То, о чём говорили последние годы, всё-таки свершилось. Международный союз конькобежцев поднял возрастной ценз для участия в международных турнирах с 15 лет до 17. Изменения будут вводиться постепенно: в следующем сезоне порог останется на отметке в 15 лет, в 2023 году повысится до 16, а в 2024 уже остановится на планке в 17.

Данное правило будет действовать на все соревнования ISU, включая шорт-трек и конькобежный спорт, но все прекрасно понимают, из-за какой конкретной дисциплины этот закон принимается. Разумеется, речь идёт о фигурном катании, а конкретно – о женском одиночном катании.

За последние годы топовые одиночницы сильно помолодели. Единицы могут «дожить» в спорте до возраста Туктамышевой, хотя не так давно её 25 лет казались вполне нормальными для выступления на топ-уровне. Не будем сейчас останавливаться на причинах этих изменений, все и так их прекрасно знают: фигуристки учат четверные прыжки, которые легче выполнять в допубертатный период, когда спортсменка уже развила достаточную силу для высокого отталкивания, но при этом ещё весит как пушинка. Плюс, конечно, развивающийся с годами инстинкт самосохранения.

Тем не менее, в ISU посчитали, что выход на международный уровень столь юных фигуристок оказывает плохое психологическое влияние и увеличивает риск травм.

Мнения по поводу решения ISU полярно разделились. Давайте посмотрим, кто что думает на этот счёт.

ЗА

Алёна Косторная

18-летняя Алёна Косторная своего главного успеха – победы на чемпионате Европы – добилась в 16 лет, но она согласна с повышением возраста.

«В нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье, многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы. Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения».

Инна Гончаренко

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко не видит в этом никакой проблемы.

«У нас очень высокий уровень тренерских кадров в стране, поэтому будут приниматься новые правила, будет новая работа в соответствие с этими правилами. Обязательном к этому адаптируемся и будем стараться побеждать по новым правилам».

Наталья Бестемьянова

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова согласна с Гончаренко:

«Мне не кажется это чем-то диким. Детей будут готовить к выходу в 17 лет. Вот и все».

Ирина Роднина

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина была ещё более радикальна:

Российские фигуристы и почти в 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую? Что вы так уперлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться».

Алёна Леонова

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова поддержала повышение возраста, но отметила неизбежное падение сложности элементов.

«Женское фигурное катание должно оставаться женским, и чем старше, тем лучше. С одной стороны, здорово, что минимальный возраст повысили – это будет более взрослое катание, и дай бог мы его когда-нибудь все-таки увидим на соревнованиях. С другой стороны, до взрослых четверных прыжков, до взрослого катания надо дожить. Думаю, что фигуристки, которые представляют группу Этери Георгиевны, в любом случае будут кататься до следующей Олимпиады. И надеюсь, они не растеряют свои прыжки, свое катание, не станут звездами-однодневками и еще покажут себя».

Яна Рудковская

Жена Евгения Плющенко хочет, чтобы фигуристки проходили более долгий путь, чем сейчас:

«Все привыкли, что девочки в 15 лет выигрывают. Собственно говоря, карьера на этом и заканчивается. Мне же хочется продолжения карьеры, как у Лизы Туктамышевой. С этим решением еще будет интереснее. В 15 лет прыгать четверные прыжки многие могут. Но труднее это делать в 17-19 лет».

Илья Авербух

Хореограф Илья Авербух также считает, что проблем у России не должно возникнуть:

«Драматизма никакого не вижу. Наоборот, мне кажется, нашим девчонкам будет только лучше. Их спортивная карьера будет только длиннее — в этом плане все хорошо».

ПРОТИВ

Ренат Лайшев

Гендиректор «Самбо-70» (где занимаются ученики Этери Тутберидзе) Ренат Лайшев категорически против и даже напротив, выступает за то, чтобы порог даже понизили.

«Это направлено против нас и против естественности природы. Потому что идет омоложение, и мы понимаем, что молодежь сейчас другая. У них более совершенные физические данные, глупо идти против природы. Если спортсмен талантливый, то зачем вставлять ему палки в колеса? Смысл спорта – в достижениях высокого результата. Наоборот, надо договариваться об уменьшении ценза!»

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова убеждена, что увеличение возрастного порога – ход против России.

«Они видят, что у нас в стране огромное количество девочек и мальчиков, они хотят это перекрыть. Поэтому вся эта канитель и затеяна».

Елена Чайковская

Согласна с Тарасовой и коллега Елена Чайковская:

«Убивают фигурное катание. Все это направлено против нашей потрясающе успешной сборной и особенно против девочек».

Татьяна Навка

А олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка уверена, что ничего этого не случилось бы, будь в США 15-летние чемпионки.

«Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы».

Алексей Железняков

Хореограф группы Тутберидзе и вовсе уверен, что решение принято конкретно против фигуристок «Хрустального».

«Я понимаю, что Тутберидзе как кость в горле у международной федерации, решение отчасти на это направлено, чтобы остановить силу россиянок. Сомневаюсь очень, что это им поможет».

Нина Мозер

Ещё один тренер Нина Мозер обратила внимание, что повышение возраста негативно повлияет не только на одиночниц.

«Понимаю, что в основном крутилась ситуация по поводу одиночниц, автоматом попали парники и синхронники, для них это плохая история».

НЕЙТРАЛЬНО

Дмитрий Губерниев

Но не все заняли конкретную позицию по поводу данного решения. Так комментатор Дмитрий Губерниев отметил другую проблему: продление отстранения сборной России от международных стартов.

«Какие палки нам в колеса? Если мы и так не выступаем. С этим решением нужно считаться. Ну будут девушки выступать в юниорских соревнованиях, а потом будут кататься среди взрослых».

Александр Жулин

Ту же самую мысль выразил и тренер Александр Жулин.

«Мне все равно на поднятие возрастного ценза. Приняли и приняли. Какая разница? Где нам выступать-то? Самый главный вопрос сейчас – когда мы, наконец, сможем выступать? Остальное неважно».

Елена Буянова

Тренер Елена Буянова пока не может сказать, пойдёт ли это России во вред.

«Может быть, они нам подарили шанс – взрослым девочками идти дальше, а молодежи развиваться».

В материале использованы цитаты из изданий «Спорт-Экспресс», Sport24, ТАСС, «Матч ТВ», Metaratings, «Чемпионат», RT.