Футболистка сборной России по футболу Надежда Карпова сделала каминг-аут. Нападающая «Эспаньола» призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я перестала бояться говорить о некоторых вещах, — цитирует Sports.ru Карпову. — Также я понимаю, что никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой. Здесь то, что ты лесбиянка, не стигматизируют».

Футболистка рассказала, что когда подписывала первый профессиональный контракт, владелец клуба «Россиянка» сказал её отцу, что в команде будут следить за дочерью-лесбиянкой.

«По мнению этих людей, к лесбиянкам нужен особый подход. Тогда мне было 18 лет, — вспомнила Карпова. — Мой папа сказал этому парню… идти подальше. Он сказал, что готов обсуждать лишь футбол, а не мою сексуальную ориентацию».

Надежда Карпова играет в Испании с 2017 года. Она выступала за «Валенсию», «Севилью», а с 2020 года выступает за «Эспаньол».