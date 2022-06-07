Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Нидерландах. 30-я ракетка мира, «посеянная» под номером 7, в трёх сетах обыграла Даяну Ястремскую из Украины — 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Соперницы взяли друг у друга по пять подач, Александрова сделала восемь эйсов и допустила семь двойных ошибок. На счету Ястремской две подачи навылет и 12 двойных. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Во втором круге Александрова может встретиться с ещё одной украинкой — Ангелиной Калининой, которая в эти минуты встречается с австралийкой Оливией Гадецки. Калинина выиграла первый сет 6:3, а во втором ведёт 2:0 на своей подаче.