Сегодня российские СМИ взорвались сразу двумя сенсационными новостями. Российская фигуристка Диана Дэвис собирается выступать за сборную США, а её мать, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, хочет уехать работать в Штаты. Давайте разберёмся в этой ситуации.

По идее обе эти новости звучат правдоподобно. Этери Тутберидзе начинала тренерскую карьеру именно в США в девяностые. Там же родилась и её дочь, которая не раз говорила, что любит Америку. У Дианы Дэвис есть американское гражданство, так что переход из конкурентной сборной России вполне вероятен. Тем более, что сейчас российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах, и в нашей стране уже опасаются, что нас ждёт волна переходов в другие федерации.

Тем не менее, и Диана, и её мама уже опровергли данные инсайды. Дэвис написала в соцсетях: «Какие интересные новости мы про себя узнаём». Тутберидзе была ещё более лаконична, выложив скриншот новости с комментарием: «Очередной фейк».

Так откуда и почему взялись эти новости?

А взялись они из подкаста The Skating Lesson, который ведёт одиозный блогер Дэйв Лис. Он нередко балует своих подписчиков инсайдами, но зачастую скатывается в банальную «желтуху» и домыслы, при этом нередко бросая камни в огород именно Тутберидзе. Так он в своё время обвинил тренера в том, что она даёт своим подопечным блокаторы гормонов, чтобы продлить их допубертатный период. Данный «инсайд» не был подкреплён ничем, кроме мыслей самого Лиса. О чём можно говорить, если российские фигуристки, которых ВАДА рассматривает под микроскопом, ни разу не вызывали подозрений (случай Камилы Валиевой – это другое, к блокаторам гормонов отношения не имеет).

Тем более, что в случае с Тутберидзе Лис уточняет: тренер бы и рада уехать в США, но только у неё слишком много учеников, и она не может перевезти их всех. Как говорилось в знаменитой сцене из сериала «Сообщество», «ой как удобно». С таким же успехом можно сказать, что Тутберидзе хочет тренировать на Марсе, где меньше гравитация, но не может из-за проблем с логистикой.

С Дианой Дэвис ситуация сложнее. Её смена гражданства вполне допустима, особенно на фоне санкций. Сейчас в танцах на льду уходит много топовых пар, и на Олимпиаде в Милане Дэвис и Глеб Смолкин уже смогут бороться за медали. Правда, для этого и Глебу необходимо будет получить американское гражданство, с чем могут возникнуть проблемы.

Но в любом случае всерьёз обсуждать это пока что нет смысла, ведь сама Диана уже успела информацию опровергнуть. А Лис своего добился: вбросил громкие слухи и получил рекламу своему подкасту.