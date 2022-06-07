«Ньюкасл» в январе хотел купить полузащитника «Монако» Александра Головина. По данным «Чемпионата», английский клуб предлагал за российского хавбека 40 миллионов евро, но монегаски ответили отказом.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро. В сезоне-2021/22 хавбек, которому недавно исполнилось 26 лет, провёл 40 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет 25 миллионов евро, самая высокая среди российских футболистов.

По итогам сезона «Монако» занял третье место во французской Лиге 1 и попал в квалификацию Лиги чемпионов.