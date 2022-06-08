Клубы из Крыма, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсона, Мелитополя и Абхазии рассматривают вариант создания объединённого чемпионата, утверждает «РБ-Спорт». Сейчас стороны обсуждают возможность проведения такого турнира. В следующий раз вопрос будет поднят в Москве 12 июня.

При этом отмечается, что проведение турнира невозможно, пока на территориях не станет безопасно.

Отметим, что в Крыму с 2014 года проходит собственный чемпионат после того, как УЕФА запретил местным клубам играть в российских турнирах.