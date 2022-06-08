Телеканал «Матч ТВ» выступает против создания Кубка Российской премьер-лиги. Как сообщает РБК, заместитель гендиректора холдинга «Газпром медиа» (в который входит «Матч ТВ») Тина Канделаки направила главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу соответствующее письмо.

Канделаки пригрозила пересмотреть рекордный контракт «Матч ТВ» на показ РПЛ в случае создания Кубка РПЛ. По её мнению, создание нового турнира эксклюзивность и ценность медиаправ.

Напомним, что клубы РПЛ обсуждают создание Кубка лиги, который планируется проводить в середине недели вместо еврокубков, из которых Россию исключили.

По новому контракту «Матч ТВ» с РПЛ телевещатель с сезона-2022/23 будет платить по 6,6 миллиарда рублей в первые два года и по 7,7 миллиарда в следующие два.