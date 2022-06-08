Вице-чемпионка Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала, почему она решила принять участие в состязаниях по прыжкам в длину. Ранее стало известно, что 17-летняя фигуристка выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве в состязаниях по прыжкам в длину.

«Уже завтра я приму участие в соревнованиях по легкой атлетике. Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Все это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно», — приводит «РИА Новости» слова Трусовой.

Состязания по прыжкам в длину пройдут 9 июня в столичных «Лужниках». Сама неделя лёгкой атлетики продлится с 7 по 13 июня.