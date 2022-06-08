Завтра, 9 июня, конгресс Международного союза конькобежцев рассмотрит сокращение количества компонентов в фигурном катании с пяти до трёх, сообщает «Матч ТВ».
Сейчас в оценку компонентов входят «навыки скольжения», «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки».
Их планируется сократить до трёх: «композиция», «владение коньком» и «презентация», которая объединит в себе перформанс и интерпретацию музыки.
Данное предложение вынес технический комитет ISU под руководством россиянки Аллы Шеховцовой.