Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг высказался на тему доминирования команд из Северной столицы в российском спорте. В сезоне-2021/22 футбольный «Зенит» стал чемпионом России в четвёртый раз подряд, а баскетбольный — прервал гегемонию ЦСКА, выиграв чемпионат Единой лиги ВТБ.

«Я бы не сказал, что Санкт-Петербург доминирует в российском спорте. В баскетболе ЦСКА выигрывал 20 лет, поэтому тут рано говорить о доминировании, но мы в Петербурге стремимся побеждать, стремимся развивать молодых, детский спорт, и это дает свои плоды. Все только начинается…» — приводит слова Ротенберга «Петербургский дневник» со ссылкой на «РИА Новости».