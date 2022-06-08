Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась по поводу отстранения спортсменов из России от международных стартов. Во вторник конгресс ISU продлил отстранение россиян и белорусов на сезон-2022/23.

«Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований, — написала Медведева в Телеграм-канале. — Я искренне верила, что такой адекватный подход возможен со стороны Международного союза конькобежцев. Но чуда не случилось. Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU.

Все, что нам сейчас остается – это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов и бороться за право вернуть их туда».