Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил причины отстранения российских спортсменов от участия в международных стартах.

МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян от участия в турнирах под их эгидой в связи с ситуацией в Украине. Большинство из них последовали совету. Некоторые, в частности, теннисные ATP и WTA и шахматная FIDE, допустили россиян до международных стартов в нейтральном статусе.

«В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях, — цитирует «РИА Новости» Баха. — Например, на «Экспо» российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях».

При этом Бах отметил, что права тех, кто не поддерживает военные действия, должны уважаться в соответствии с международным правом.