Российский гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на свою дисквалификацию сроком на год. Об этом сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — приводит ТАСС слова Титова.

Куляк был дисквалифицирован за то, что на этапе Кубка мира в катарской Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме. Куляк занял третье место в состязаниях на брусьях. Первым стал украинец Илья Ковтун.