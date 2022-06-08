В Пхукете (Таиланд) завершился второй полноценный день конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). В первый день 7 июня на конгрессе был принят ряд важных решений, включая повышение возрастного ценза и продление дисквалификации россиян. Более подробно вы можете прочитать об этом в нашей тематической статье.

Сейчас же мы расскажем о том, какие важные решения принимались на конгрессе сегодня.

1) Уравнивание каскадов и секвенций

Главным решением 8 июня можно назвать уравнивание стоимости каскадов и секвенций. Ранее стоимость секвенций была ниже — базовая стоимость элементов умножалась на 0,8. Сейчас они будут оцениваться из полной стоимости, так же, как и каскады.

Предложение приняли почти единогласно – против был только один делегат.

Секвенция – это последовательность прыжков с более долгой подготовкой ко второму элементу, чем в каскадах (например, когда вторым прыжком идет аксель).

В частности, секвенции в своих программах часто использует Елизавета Туктамышева, и изменения в правилах должны пойти на пользу именно ей.

2) Квалификационный раунд чемпионатов мира

На чемпионатах мира появится квалификационный раунд. В его рамках фигуристы будут катать только произвольные программы.

За данное решение проголосовали 48 человек, против были 12, ещё пять воздержались.

Длительность турнира увеличится с семи дней до восьми, кроме того, сократится число официальных тренировок.

Число участников в мужском и женском катании увеличится до 54, в парах — до 32, в танцах на льду — до 40. В финальный раунд по итогам квалифкиации пробьются по 24 одиночника и одиночницы, 16 спортивных пар и 20 пар танцевальных.

При этом ISU оставит возможность лучшим фигуристам по итогам предыдущего ЧМ сразу попасть в финальный этап без прохождения отбора.

3) Разделение судейских бригад

Судейские бригады планируется разделить на две части. Одна из них будет оценивать технические элементы (GOE), другая – компоненты.

В каждую подгруппу арбитров будет входить от 5 до 7 человек, в зависимости от статуса турнира.

При этом данное решение носит лишь тестовый характер. К вопросу утверждения этой системы планируют вернуться на следующем конгрессе.

4) Предложение о сокращении компонентов

Данное предложение будет рассматриваться на конгрессе завтра, 9 июня. Однако именно сегодня оно было вынесено на обсуждение техническим комитетом ISU под руководством Аллы Шеховцовой.

Сейчас в оценку входят пять компонентов: «навыки скольжения», «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки».

Их планируется сократить до трёх: «композиция», «владение коньком» и «презентация», которая объединит в себе перформанс и интерпретацию музыки.

Что ещё будут решать?

Конгресс ISU продлится до 10 июня. Главным решением станут выборы президента организации. Нынешний глава союза Ян Дейкема покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста.

На пост президента претендуют серб Слободан Делич, южнокореец Ким Чжэ Юл, финка Сюзанна Рахамо и американка Патрисия Сент-Питер.

Кроме того, будут избраны вице-президенты и другие руководители ISU.

Также будет обсуждаться внедрение отдельного квалификационного турнира к Олимпийским играм и ряд других вопросов.