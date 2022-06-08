Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вилмара Барриоса, отреагировал на информацию об интересе к хавбеку со стороны «Бетиса». Ранее СМИ сообщали, что игрок сборной Колумбии привлёк внимание севильцев, когда клубы встречались друг с другом в Лиге Европы.

«Интерес «Бетиса» к Вильмару? Это очередной фейк. Сейчас никаких предложений нет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Барриос по-прежнему сосредоточен на «Зените», — цитирует Sport24 Поссо.

«Зенит» проиграл «Бетису» в 1/16 финала Лиги Европы — 0:0, 2:3.

СМИ сообщали, что «Зенит» оценивает Барриоса в 20 миллионов евро, но «Бетис» рассчитывает сбить сумму, поскольку российский клуб не сыграет в следующем сезоне в еврокубках из-за санкций. При этом «Бетис» начнёт переговоры только в случае, если Гвидо Родригес покинет команду.

Барриосу 28 лет, он выступает на позиции опорного хавбека, но в прошлом сезоне играл и в центре обороны.

В составе «Зенита» Барриос играет с февраля 2019 года. В минувшем сезоне он провёл во всех турнирах 37 матчей и отдал один голевой пас.