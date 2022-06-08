Сборная Украины победила команду Ирландии в первом матче группового раунда Лиги наций в группе B — 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте провёл Виктор Цыганков. Форвард вышел на замену в перерыве, и ему понадобилось всего две минуты, чтобы отличиться.

В первом тайме украинец Тарас Качараба забил гол на 38-й минуте, но он не был засчитан из-за офсайда.

В другой игре группы Шотландия одолела Армению 2:0.

Шотландцы, украинцы и армяне имеют по три очка в активе, у ирландцев ноль. Шотландия и Украина провели по одному матчу, Армения и Ирландия — по два.