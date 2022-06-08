Сборная Эквадора может быть отстранена от участия в чемпионате мира-2022. Как сообщает TV Azteca, юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо нашёл доказательства подделки паспорта одному из эквадорских игроков.

Речь идёт о защитнике Байроне Кастильо: юрист нашёл свидетельство о рождении, которое доказывает, что он не эквадорец, а колумбиец.

Если правота чилийского юриста будет доказана, то сборная Эквадора будет отстранена от участия в ЧМ-2022, все её матчи в отборе будут аннулированы, и после перераспределения очков её место займёт команда Чили.

Помимо Эквадора, на ЧМ-2022 от Южной Америки вышли Бразилия, Аргентина и Уругвай, а Перу сыграет в стыковых матчах с Австралией.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.