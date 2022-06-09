«Бостон» обыграл «Голден Стэйт» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА — 116:100. Счёт по четвертям — 33:22, 35:34, 25:33, 23:11.

Самым результативным игроком встречи стал Стивен Карри из «Уорриорз», набравший 31 очко. Помимо него, в команде за 10 очков вышли Клэй Томпсон (25), Эндрю Уиггинс (18) и Джордан Пул (10).

У «Селтикс» Джейлен Браун набрал 27 очков, Джейсон Татум — 26. Также не менее 10 очков набрали Маркус Смарт (24), Эл Хорфорд (11) и Грант Уильямс (10). Роберт Уильямс к 8 очкам также добавил 10 подборов.

«Бостон» вышел вперёд в финальной серии 2-1 (120:108, 88:107, 116:100). Четвёртый матч серии пройдёт в Бостоне 11 июня, пятый — на площадке «Голден Стэйт» 14 июня.