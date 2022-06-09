Нападающий Артём Дзюба начал переговоры с одним из топовых клубов Турции, сообщает «РИА Новости». По данным источника, 33-летний форвард не получил подходящих предложений из российских команд, хотя остаться в РПЛ было для него приоритетным вариантом.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к форварду проявляет «Фенербахче».

Дзюба с 2015 года выступал за «Зенит». В завершившемся сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач.

В общей сложности Дзюба отыграл 249 матчей, забил 108 мячей и стал четырёхкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четыре раза — Суперкубок страны, а также дважды выиграл гонку бомбардиров.

Летом у нападающего истёк контракт, и он покинул «Зенит».