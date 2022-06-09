Вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова приняла участие в Неделе лёгкой атлетики в московских «Лужниках». 17-летняя фигуристка выступила в прыжках в длину.

В первой попытке она прыгнула на 3,80. На второй попытке она взяла длину 3,94, на третьей — 4,10, на последней четвёртой — 4,19.

Трусова стала худшей в своей группе. Лучший результат продемонстрировала брянская легкоатлетка Светлана Антонина — 6,09.

Фигуристка выполнила второй юношеский разряд. До первого ей не хватило 11 см — он даётся за 4,30.

Трусовой 17 лет, в сезоне-2021/22 она взяла серебро чемпионата России, бронзу чемпионата Европы и серебро Олимпиады-2022. В произвольной программе Игр в Пекине она первой в мире исполнила пять четверных прыжков.