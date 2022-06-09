Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась по поводу повышения возрастного ценза в фигурном катании. Напомним, что ISU принял решение повысить его с 15 лет до 17. В следующем сезоне он останется на 15-летней отметке, в 2023 году повысится до 16 лет, а в 2024-м — до 17.

«Я была и на месте тех, кто побеждал в юном возрасте и сейчас на месте тех, кто соревнуется с юными спортсменами, которые делают сложный контент с самого детства и чувствуют себя в нем очень уверенно, — написала Туктамышева в соцсетях. — Для меня такая конкуренция тоже послужила мотивацией не останавливать своё развитие и продолжать пробовать новое.

Наверное, это правильно с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья, но кажется, что теперь и юниорские соревнования выйдут на новый, ещё более сложный уровень. Хочется верить, что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры и пойдут на пользу спортсменам».

Туктамышевой 25 лет. В прошлом сезоне она была самой взрослой среди фигуристок-одиночниц в сборной России: никто больше не достиг отметки в 20 лет.