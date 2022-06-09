В столичном дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт Кубок мэра Москвы по хоккею с шайбой, сообщает официальный сайт Москомспорта. В 2022 году в турнире примут участие шесть команд: московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», подмосковный «Витязь», китайский «Куньлунь» и хабаровский «Амур».

Напомним, что ЦСКА в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

В течение четырёх дней в рамках турнира состоятся девять матчей.

25 августа в 14:00 будут играть «Витязь» и «Спартак», в 17:45 пройдет церемония открытия, а в 18:00 сыграют ЦСКА и «Динамо». 26 августа в 14:00 пройдет встреча ЦСКА — «Амур», а в 18:00 — «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар».

27 августа в 14:00 «Витязь» встретится с «Куньлунь Ред Стар», а в 18:00 — «Динамо» с «Амуром». 28 августа пройдут матчи за пятое и третье место (в 10:00 и 14:00). Финал состоится в 18:00, в 20:30 пройдет церемония награждения.

Турнир проводится c 2008 года при поддержке Департамента спорта города Москвы.