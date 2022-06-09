«Спартак» считает разумным решением провести матч за Суперкубок России по футболу против «Зенита» на нейтральном поле. Об этом заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Ранее красно-белые предлагали провести игру за Суперкубок в столичных «Лужниках». По последним данным, на проведение поединка претендуют Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок, в официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода, — цитирует ТАСС Зеленова. — Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очередности, но пока ответа нет. Изначальный план — Суперкубок на нейтральном поле — на наш взгляд, самый разумный».

«Зенит» в сезоне-2021/22 стал в четвёртый раз подряд чемпионом России, а «Спартак» выиграл Кубок страны.