Опубликованы списки кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2022/23. Отметим, что в число претендентов не попали ветеран команды Евгений Гараничев и вернувшаяся после родов Екатерина Юрлова-Перхт.
Полный список претендентов выглядит следующим образом:
Мужчины: Александр Большунов, Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Иван Горбунов, Ильназ Закиров, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Федор Назаров, Артем Николаев, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Денис Филимонов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
Женщины: Елизавета Бекишева, Лилия Васильева, Анна Грухвина, Светлана Заборская, Мария Истомина, Анастасия Кулешова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, Наталья Непряева, Дарья Непряева, Алеся Рушенцева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Виктория Трошина, Анастасия Фалеева, Ольга Царева, Елизавета Шалабода, Наталия Шевченко