«Зенит» в рамках летних сборов планирует подписать новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трехлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком, — цитирует «РИА Новости» Медведева. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора».

В июле 2020 года Семак подписал соглашение по схеме «2+1». Этим летом контракт был автоматически продлён ещё на год.

Семак руководит «Зенитом» с начала сезона-2018/19. Под его руководством сине-бело-голубые четыре раза подряд выиграли чемпионат России.ю